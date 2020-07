Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 10.07.2020 bis 11.07.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Wohnungseinbruchdiebstahl - In der Zeit von Donnerstag, 02.07.2020, 17:00 Uhr bis Freitag, 10.07.2020, 14:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in Löningen, Linderner Straße, ein. So gelangten sie in das Haus und entwendeten dort diverses Diebesgut in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Löningen, unter der Rufnummer 05432-9500, in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Brand eines Carports - Am Freitag, 10.07.2020, gegen 18:30 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache in Cloppenburg, Karkweg, ein unter einem Carport abgestellter VW Caddy vollständig in Brand. Das Feuer beschädigte auch das Carport, so dass insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand. Die Ermittlungen dauern an.

Emstek - Verkehrsunfall - Am Freitag, gegen 09:45 Uhr befuhr ein 73-jähriger aus Oldenburg, mit seinem PKW Toyota, die B72 aus Richtung Emstek kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Der Fahrzeugführer wendete in Höhe der Auf- / Abfahrt Emstek-Ost plötzlich seinen PKW auf der Fahrbahn der Bundesstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Sattelzugmaschine mit Anhänger, eines 37-jährigen aus Polen, der ebenfalls die B72 in Richtung Cloppenburg befuhr. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

