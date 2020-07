Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe 10.07.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall -Saterland / OT Sedelsberg-

Am 10.07.2020, gegen 13.35h, befuhr ein 23-jähriger Lastruper mit einem Lkw samt Anhänger die B 72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Ca.3km vor der Abfahrt Sedelsberg kam der 23-jährige aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanke. Hierdurch stürzte der Anhänger nach rechts über die Leitplanke in die dortige Berme. Der Lkw Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die B 72 ist aktuell aufgrund der Bergungsarbeiten, zwischen den Abfahrten Saterland OT Ramsloh und der Abfahrt Sedelsberg, komplett gesperrt.

