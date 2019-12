Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 03. Dezember 2019, wurde zwischen 09.15 und 10.00 Uhr ein Pedelec der Marke Riese und Müller durch einen bislang unbekannten Täter gestohlen. Das Fahrrad war auf dem Parkplatz einer Schule an der Gertrudenstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 5. Dezember 2019, kam es um 10.00 Uhr auf der Straße Wahlde zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme geriet vermutlich aufgrund von Glätte ins Schleudern, sodass sich ihr Wagen mehrfach überschlug. Die Frau erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 5. Dezember 2019, kam es zwischen 11.30 und 12.10 Uhr an einem Parkstreifen in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte beim Vorbeifahren einen schwarzen Audi Q2 und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell