Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Nacht zu Freitag, 14. Juni 2019, beschmierten unbekannte Täter eine Garage am Dehlenkamp mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 17. Juni 2019 befuhr ein 31-jähriger ausländischer Mitbürger gegen 00.20 Uhr mit seinem Renault die Repker Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro wurde einbehalten.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 16. Juni 2019 befuhr ein 22-jähriger Lohner mit seinem Roller gegen 20.20 Uhr die Straße Wicheler Flur Ecke Bergweg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Samstag, 15. Juni 2019, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 16. Juni 2019, 06.00 Uhr, kam es auf der Straße Witten Dresch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort ordnungsgemäß abgestellten Mercedes. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 16. Juni 2019 befuhr eine 74-jährige Vechtaerin gegen 15.20 Uhr mit ihrem Daimler die Oldenburger Straße in Richtung Langförden. Zeitgleich überquerte ein 62-jähriger Vechtaer mit seinem BMW die Oldenburger Straße in Richtung Zur Wallachei. Hierbei übersah er die 74-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Vechtaerin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Vechta - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 16. Juni 2019 befuhr ein 69-Jähriger aus Stemwede gegen 19.00 Uhr mit seinem Opel die Bundesstraße 69 in Richtung Diepholz. Hier wollte er einen 65-Jährigen aus Warmsen überholen, der mit einem Pkw Peugeot sowie einem Wohnwagen unterwegs war. Der Stemweder kam beim Überholen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und schleuderte dann zurück gegen den Wohnwagen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 69-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6100 Euro.

Dinklage - Alleinbeteiligt verunfallt und schwer verletzt

Am 16. Juni 2019 kam ein 18-Jähriger aus Korbach gegen 19.16 Uhr mit seinem BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

