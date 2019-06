Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek/Halen - Hausfriedensbruch/Zeugenaufruf

Am 10. Juni 2019 befuhren bislang unbekannte Täter in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr eine zum Biotop umgewidmete ehemalige Kieskuhle mit Quads. Das Betreten und Befahren des Biotops an der Marienstraße ist ausdrücklich durch Warnschilder untersagt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 11. Juni 2019 kam es in der Zeit von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr an der Glatzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren oder Vorbeifahren die Gartenmauer zu einem dortigen Grundstück. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 11. Juni 2019 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 15.55 Uhr bis 17.35 Uhr beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz Am Markt einen Citroen C3. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

