Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Steinfeld - Kennzeichen von Transporter gestohlen

Am Montag, 13. Mai 2019, wurde durch einen bislang unbekannten Täter um 16.30 Uhr das hintere Kennzeichen VEC-MY 941 eines Ford Transit Transporters gestohlen. Der Wagen stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Lohne - Einbruch in Kfz-Werkstatt

Zwischen Montag, 13. Mai 2019, 19.30 Uhr und Dienstag, 14. Mai 2019, 07.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt an der Meyerhofstraße ein. Die Täter entwendeten eine größere Menge unterschiedlicher Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Zwei Pkw aufgebrochen und Navigationsgeräte gestohlen

In der Nacht von Montag, 13. Mai 2019, auf Dienstag, 14. Mai 2019, kam es zu zwei Pkw-Aufbrüchen. In der Winzergasse wurde ein VW Passat aufgebrochen. In der Holdorfer Straße brachen die bislang unbekannten Täter einen VW Touran auf. Aus beiden Fahrzeugen entwendeten die Täter dann die Navigationssysteme. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

