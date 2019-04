Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25. April 2019 befuhr ein 24-Jähriger aus Wolfenbüttel gegen 10.20 Uhr mit einem Sattelzug die Straße Zum Brook, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Gültigkeit seiner Fahrerlaubnisklasse CE war bereits Ende 2018 abgelaufen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 25. April 2019 kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule am Lankumer Feldweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Opel Astra. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

