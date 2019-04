Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldbg.) - Versuchter Raub auf Hofladen

Am Samstag, 13. April 2019, kam es um 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Hofladens am Grünen Weg zu einem versuchten Raub. Der Sachverhalt fand seinen Anfang um 10.15 Uhr, als eine stark alkoholisierte, männliche Person im Laden vorstellig und abgewiesen wurde. Der Mann soll sich anschließend bei einem nahegelegenen Autohaus schlafen gelegt haben. Als die 44-jährige Angestellt um 13.00 Uhr den Laden schließt, wird sie auf dem Parkplatz durch den unbekannten Täter mit einem Ast bedroht und aufgefordert Bargeld auszuhändigen. Die Frau kann in ihren Pkw steigen und davonfahren, ohne dass der Täter Bargeld erlangt oder die Frau verletzt. Der Mann soll etwa 55-Jahre alt sein. Er sei mit einer Jeansjacke, einer grauen Strickjacke und einem karierten Hemd bekleidet gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

