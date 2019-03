Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Einbruch in Werkstatt

Zwischen Mittwoch, 20. März 2019, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 21. März 2019, 07.15 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Werkstatt am Gewerbering ein und entwendete aus dieser diverses Werkzeug. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage - Geländewagen aufgebrochen

Am Donnerstag, 21. März 2019, wurde zwischen 00.00 und 07.10 Uhr ein Range Rover Evoque aufgebrochen, der auf einem Parkplatz eines Hotels an der Lohner Straße stand. Nach ersten Erkenntnissen erlangte der Täter kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 21. März 2019, kam es um 09.50 Uhr auf der B69 zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta fuhr von der Lohner Straße aus auf die B69 in Richtung Langförden auf. Ein bereits auf der B69 fahrender 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz erkannte die Situation vermutlich aus Unachtsamkeit nicht und fuhr von hinten auf den Wagen der Frau auf. Die beiden Pkw kamen an der Leitplanke zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

