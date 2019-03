Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. März 2019, kam es zwischen 17.00 und 19.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Sporthalle an der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Ford Kuga. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 19. März 2019, wurde um 12.32 Uhr auf der Steinfelder Straße ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Dienstag, 19. März 2019, kam es um 17.50 Uhr auf der Helene-Lange-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Bakum wollte von der Helene-Lange-Straße nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 78-jährigen E-Bike-Fahrer aus Vechta. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

