Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall zwei Personen leicht verletzt

Am 06. Dezember 2018 befuhren eine 47-jährige Emstekerin und ein 20-jähriger Vechtaer gegen 07.50 Uhr in genannter Reihenfolge die Emsteker Straße. Die 47-Jährige musste hier verkehrsbedingt abbremsen, was der 20-Jährige zu spät erkannte. Er fuhr mit seinem Skoda Fabia auf den Audi A4 der Emstekerin auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

