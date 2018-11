POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Weiße Substanz in einem Geldinstitut aufgefunden

Am 30. November 2018, gegen 09:19 Uhr wurde die Polizei über einen Vorfall in einem Geldinstitut in Damme Mühlenstraße informiert. Hier ist ein Umschlag mit einer weißlichen Substanz eingegangen. Ob es sich bei der Substanz um eine gefährliche Substanz handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die unmittelbaren Räumlichkeiten wurden durch die Polizei vorsorglich geräumt und für ein weiteres Betreten gesperrt. Die Mitarbeiter des Geldinstitutes werden durch Rettungskräfte betreut.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell