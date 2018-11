Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Pkw entwendet

Am 13. November 2018 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 19.40 Uhr bis 21.20 Uhr den Schlüssel zu einem Pkw Daimler Chrysler, der in der Umkleidekabine einer Sporthalle an der Straße Nordhofe lag. Anschließend wurde der Pkw, der vor der Sporthalle stand entwendet. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen VEC-SR 162 angebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Einbruch in Fahrradschuppen

In der Zeit von Montag, 12. November 2018, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 13. November 2018, 12.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Fahrradschuppen an der Willohstraße ein und entwendeten zwei dort abgestellte Fahrräder und diverse Fahrradteile. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell