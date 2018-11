POL-CLP: Pressemelungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Bei Verkehrsunfall verletzt

Am 12. November 2018, gegen 07.15 Uhr, kam es an der Kreuzung Quakenbrücker Straße Ecke Höner-Mark-Weg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 42-jährige Dinklagerin befuhr gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter (Beifahrerin) die Quakenbrücker Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte und beabsichtigte nach links in den Höner-Mark-Weg einzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, welcher mit einer 41-jährigen Dinklagerin und ihrer 9-jährigen Tochter (Beifahrerin) besetzt war. Die 16-jährige Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Einbruch in Spielothek

In der Nacht von Sonntag, 11. November 2018, 00.00 Uhr, auf Montag, 12. November 2018, 08.04 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Spielothek an der Gildestraße ein. Im Inneren wurden mehrere Spiel- und Geldwechselautomaten aufgebrochen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Damme - Versuchter Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zu Montag, 12. November 2018, 04.35 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Bäckerei am Südring einzubrechen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

