POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 08.09.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe In Friesoythe kam es am 07.09.2018 gegen 12.40 Uhr in der Straße Grüner Hof zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Ein 62-jähriger Busfahrer aus Edewecht streifte mit dem Heck seines Busses einen auf dem rechten Parkstreifen abgestellten PKW, als er von der Straße Grüner Hof nach links in den Scheefenkamp abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Bösel Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es am Freitagabend gegen 23.30 Uhr auf dem Festplatz der Euro-Musiktage. Hier gab es Streitigkeiten, weil ein 41-jähriger Mann aus Bösel auf dem Grundstück eines 67-jährigen Böselers uriniert hatte. Bei dem sich anschließenden Gerangel kam es zu leichten Verletzungen beider Personen. Außerdem wurde die Jacke des 41-jährigen beschädigt.

Saterland In Scharrel ereignete sich am Freitag gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden und einem leicht verletzten Radfahrer. Ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Scharrel wollte von der Straße Holtesch auf die Hauptstraße einfahren und übersah dabei einen 53-jährigen Fahrradfahrer aus Scharrel, der den Fahrradweg an der Hauptstraße in Richtung Ramsloh befuhr. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr , wurde eine Streifenwagenbesatzung aus Friesoythe auf einen 20-jährigen PKW-Fahrer aus Barßel aufmerksam. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ramsloh, Hoheberg, stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

