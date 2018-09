POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 06. September 2018, wollte ein Transporterfahrer aus Ostrhauderfehn gegen 06.40 Uhr in Friesoythe auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Markhausen eine vor ihm fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine überholen. Als er sich neben dieser Zugmaschine befand, zog diese plötzlich nach links und kollidierte mit dem Transporter. Nach dem Zusammenstoß bog der Fahrer des Ackerschleppers auf einen Acker und entfernte sich, ohne sich um eine Regulierung des Schadens, der sich auf etwa 1.000 Euro beläuft, zu kümmern. Ermittlungen nach dem Unfallverursacher wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Barßel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Donnerstag, 06. September 2018, wollte ein 27-jähriger Saterländer gegen 14.50 Uhr in Barßel mit seinem Audi nach links auf die vorfahrtberechtige Lange Straße abbiegen und übersah hierbei einen von rechts kommenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 31-jährige BMW-Fahrer aus Barßel leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus nach Friesoythe gebracht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Friesoythe - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigte am 05. September 2018, in der Zeit von 13.30 Uhr, bis 16.00 Uhr, eine Pforte zu einem Schulgarten an der Riege-Wolfstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell