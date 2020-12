FW-EN: Vermuteter Kaminbrand

Feuerwehr Herdecke

Herdecke (ots)

Am Samstag um 14:21 Uhr wurde der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke ein Kaminbrand am Kirchender Dorfweg gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehrleute stellte sich schnell heraus, dass an der Heizungsanlage des Gebäudes Arbeiten durchgeführt wurde. Nach der Kontrolle des Schornsteines vom Leiterwagen aus sowie mit einem Spiegel durch eine Öffnung im Keller bestätigte sich, dass vom Kamin keine Gefahr ausging. Der Einsatz des Löschzuges mit 5 Fahrzeugen sowie einem Rettungswagen wurde daher nach rund 30 Minuten abgebrochen.

