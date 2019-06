Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Kleinbrand auf dem Parkdeck vom Mühlen Center - Ruhige Maiwoche für die Feuerwehr

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Samstag um 18:32 Uhr zu einem Kleinbrand auf dem Parkdeck des Mühlen Centers alarmiert. Auf dem Parkdeck, worauf keine Großfahrzeuge der Feuerwehr fahren können, brannte ein größerer Mülleimer mit Kunststoffummantelung. Der Brand drohte sich auf ein PVC-Carport für Einkaufswagen auszubreiten. Ein Angestellter eines Supermarktes bekämpfte den Brand vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr mit einem Schaumlöscher. Die Feuerwehrkräfte setzten die Brandbekämpfung mit einem Wasserrucksack fort. Die Polizei war an der Einsatzstelle.

Maiwoche:

Der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr nahm von Mittwoch bis Samstag an den regelmäßigen Sicherheitsbesprechungen der Maiwoche von Polizei, Ordnungsamt, Sicherheitsdienst und Sanitätsdienst teil. Für die Feuerwehr kam es auf der Maiwoche (Ruhrufer) zu zwei kleineren Einsätzen ohne weitere Einsatztätigkeit. Des Weiteren wurden die Veranstaltungen in der Innenstadt vor Beginn von Ordnungsamt und der Abteilung Vorbeugender Brandschutz abgenommen (Durchfahrtsbreiten, Prüfung von Selbsthilfeeinrichtungen etc.).

