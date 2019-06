Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Rauchentwicklung und Brandgeruch in Sporthalle und Schwimmbad

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug Alt-Wetter und die Drehleiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am Dienstagabend, 04.06.2019, um 21:54 Uhr zu einer leichten Rauchentwicklung und Brandgeruch in der Sporthalle am Gymnasium in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle war noch eine minimale Verrauchung feststellbar. Sofort wurden die Halle und angrenzende Bereiche mittels Wärmebildkameras kontrolliert. Hierbei konnte zunächst keine Feststellung gemacht werden. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um sich einen Überblick über das Gelände von außerhalb zu verschaffen, während ebenfalls das Umfeld durch mehrere Trupps kontrolliert wurde, wobei dabei auch die Lichtschächte kontrolliert wurden, ob dort eventuell Laubreste oder Ähnliches in Brand geraten waren. Diese Maßnahmen endeten allerdings alle ohne Erfolg. In Absprache mit Verantwortlichen der Sporthalle und des Schwimmbades wurden die Belüftungsanlagen beider Objekte abgeschaltet, um zu kontrollieren, wie sich dieses auf den Einsatz auswirkt. Eine Rauchentwicklung war anschließend nicht mehr feststellbar. Aufgrund dessen wurde durch den Einsatzleiter entschieden, dass die Lüftungsanlagen abgeschaltet blieben, bis eine Fachfirma den nächsten Werktag vor Ort erschien. Neben den 35 Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch noch Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Nach den letzten Aufräumarbeiten und einer abschließenden Kontrolle der Lüftungsanlage konnte der Einsatz um 02:00 Uhr beendet werden.

