Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Waldbrand und Person hinter Tür

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch den 24.04.2019 um 16:15 Uhr, wurden die Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg zu einem Waldbrand in die Jahnstraße alarmiert. An der Einsatzstelle angekommen stellte sich heraus da Circa 180 Quadratmeter Wald im Böschungsbereich zur Ennepe brannten. Durch den gezielten Einsatz eines Strahlrohres konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bei den anschließenden Nachlöscharbeiten wurden vereinzelte Glutnester freigelegt und abgelöscht. Der Einsatz endete um 17:27 Uhr. Gegen 19:50 wurden die hauptamtlichen Kollegen zu einer Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in der Hagener Straße alarmiert. Die Einsatzstelle wurde an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 20:17.

