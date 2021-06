Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jever - Einbruch in Physiotherapiepraxis

Jever (ots)

Am 17.06.2021, gegen 04:25 Uhr, nimmt ein Zeitungsausträger eine eingeschlagene Scheibe in der Bahnhofstraße in Jever bei einer Physiotherapiepraxis wahr. Vor Ort wird festgestellt, dass in der vergangenen Nacht (Tatzeitraum 18:30 Uhr - 04:25 Uhr) in die Praxis eingebrochen und Wechselgeld entwendet worden ist. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jever unter Tel. 04461 9211-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell