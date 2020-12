Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Fahrschulwagen

JeverJever (ots)

Am 02.12.2020, um 16.00 Uhr erlebte der 19-Jährige Fahrschüler aus Jever eine "besondere" Fahrstunde. Der Fahrschüler wurde in einen Verkehrsunfall verwickelt, den er glücklicherweise nicht verursacht hatte und kam mit dem Schrecken davon. Ein 31-Jährige Wittmunder fuhr mit seinem Pkw vom Parkplatz des Verbrauchermarktes an der Wittmunder Straße in den Fließverkehr ein und übersah dabei den Fahrschulwagen, welcher stadteinwärts fuhr. Es kam zu einer Kollision, die keine Verletzten zur Folge hatte.

