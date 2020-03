Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Jever trotz Corona für Bürger da - im Nordbereich des Landkreises Friesland wird keine Dienststellen geschlossen - Hinweis auf das Nutzen der Online-Wache

Jever (ots)

"Eine sehr große Herausforderung, aber machbar!" so beschreibt Peter Beer, Leiter des Polizeikommissariats in Jever, die Corona-Situation für den Polizeidienst in Jever, Schortens, Sande, Wangerland und auf der Insel Wangerooge.

Ein Wesenselement des Polizeiberufes ist der Kontakt zu Menschen, was in Zeiten der Corona-Krise jedoch möglichst vermieden werden sollte! Soziale und körperliche Distanzen sind das beste Mittel, die Verbreitung des Virus zu verhindern oder aber mindestens zu verlangsamen.

"Wir müssen gerade jetzt dafür sorgen, dass wir Polizistinnen und Polizisten und die auf den Dienststellen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund und leistungsfähig bleiben!" betont Beer und ergänzt, dass dies in einer Krise die wichtigste Voraussetzung für die polizeiliche Präsenz und den Dienst für die Bürgerinnen und Bürger ist.

Der Leiter des Polizeikommissariats bittet daher um Verständnis, dass die Polizeibeamtinnen und -beamten bei den Kontakten vor Ort auf die mögliche Vermeidung von Berührungen und die Einhaltung eines Abstandes achten: "Das ist nicht unhöflich, sondern absolut notwendig!"

In den Dienststellen in Friesland-Nord ist mit Einschränkungen bei der persönlichen Kontaktaufnahme zu rechnen: Die Öffnungszeiten werden begrenzt. Ein Zutritt in die Dienststellen wird nur dann gewährt, wenn es unvermeidbar notwendig ist.

Peter Beer betont, dass keine der fünf Dienststellen geschlossen wird und bittet in diesem Zusammenhang darum, Besuche in den Polizeidienststellen nur in unvermeidbaren Fällen vorzunehmen und vorher Alternativen zu prüfen.

Eine Anzeigenaufnahme ist z.B. auch über die Online-Wache, über das Ausfüllen eines Formulars oder aber zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

In dringenden Fällen werden Anzeigen aber auch weiterhin vor Ort aufgenommen. Im Falle akuter und dringender Notfälle polizeilicher Art ist der Notruf 110 zu nutzen. Über den Instagram-Kanal des Präventionsbereiches beim Polizeikommissariat Jever werden bei Bedarf weitere Informationen eingestellt (polizei.oldenburg.th).

