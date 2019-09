Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - mutmaßlicher Ladendieb wollte mittels Gewalt entkommen - Tabakwaren sichergestellt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagnachmittag, 02.09.2019, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Flutstraße zu einem räuberischen Diebstahl, zu dem die Polizei gerufen wurde.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 15:00 Uhr, wie eine männliche Person eine unbekannte Anzahl von Zigaretten aus der Auslage im Kassenbereich in seinen Rucksack gelegt hätte.

Anschließend verließ diese Person den Markt, ohne die Ware vorher zu bezahlen.

Als der Detektiv den mutmaßlichen Ladendieb ansprach, sei dieser weggelaufen, konnte jedoch nach wenigen Metern gestoppt worden. Es kam zu einem Gerangel, bei dem nach jetzigem Sachstand der Flüchtende den Detektiv geschubst und zu schlagen versucht haben soll.

Ein Mitarbeiter kam zu Hilfe, so dass der mutmaßliche Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte.

Die Beamten durchsuchten den mitgeführten Rucksack und fanden u.a. diverse Tabakwaren und Süßigkeiten. Insgesamt hatten die Waren einen Wert von über 60 EURO.

Außerdem wurde eine weiße, pulverartige Substanz gefunden, bei der der Verdacht besteht, Betäubungsmittel zu sein.

Die Zuordnung der Waren und die Untersuchung des mutmaßlichen Betäubungsmittels dauern an.

Gegen den 32-jährigen Wilhelmshavener wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.

