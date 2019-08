Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - drei beteiligte Fahrzeuge, keine Person verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Am Donnerstagmorgen, 29.08.2019, fuhren drei Pkw gegen 08.00 Uhr die Oldenburger Straße in Richtung Osten (Richtung Sande). Die ersten beiden Fahrzeuge mussten am Kreisverkehr verkehrsbedingt warten. Dieses hatte die 28-Jährige Fahrerin des dritten Fahrzeuges offensichtlich zu spät bemerkt, fuhr auf das zweite Fahrzeug auf und schob dieses auf das erste.

An allen Fahrzeugen wurden beschädigt, die Personen blieben alle unverletzt.

