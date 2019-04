Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Restaurant in der Innenstadt - Täter wurden vermutlich gestört

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang Unbekannte hebelten in der Nacht zum 24.04.2019 die hintere Zugangstür eines Restaurants in der Bahnhofstraße auf, außerdem wurde im weiteren Verlauf eine weitere Eingangstür zu einem Zigarettengeschäft zerstört. Nach derzeitigem Sachstand geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden, Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 04421/942-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell