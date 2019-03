Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Jever - ein Radfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Montagmittag, 11.03.2019, befuhr ein 14-jähriger Radfahrer gegen 13:05 Uhr die Anton-Günther-Straße und hatte die Absicht, seine Fahrt weiter in Richtung der Florianstraße fortzusetzen.

Hierbei übersah der Jugendliche eine 54-jährige Pkw-Fahrerin, die die Schlosserstraße in Richtung der Anton-Günther-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte, sein Fahrrad wurde erheblich beschädigt.

Ebenfalls infolge Unachtsamkeit fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin am Dienstagmorgen, 12.03.2019, gegen 07:50 Uhr in der Mühlenstraße auf das vorausfahrende und verkehrsbedingt bremsende Fahrzeug eines 72-jährigen Mannes auf. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell