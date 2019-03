Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven 01.03.-03.03.2019

Wilhelmshaven (ots)

Unbefugte Ingebrauchnahme / Diebstahl eines Fahrzeuges

Am 03.03.2019 wurde durch einen Zeugen ein beschädigter, unverschlossener PKW auf einem Parkplatz an einer Sportanlage in der Plauenstraße in 26388 Wilhelmshaven gemeldet. Vor Ort konnte ein VW Passat, Farbe schwarz, Bj. 97, mit Wilhelmshavener Kennzeichen festgestellt werden. Die beiden Reifen und Felgen der rechten Seite waren beschädigt bzw. zerstört. Ein Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss. Der Halter des Fahrzeuges konnte an seiner Wohnanschrift in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven angetroffen werden und gab an, dass Fahrzeug am Vortag um 18:45 Uhr zu Hause abgestellt zu haben. Von dem fehlenden Fahrzeug hatte er noch nichts bemerkt. Weiter gab er an, alleiniger Nutzer des Fahrzeuges und auch nur im Besitz eines Schlüssels zu sein, den er vorzeigen konnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Auf Grund der weiteren Ermittlungen ist derzeit davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte Person das Fahrzeug in der Freiligrathstraße in Gebrauch nahm und dieses nach 00:30 Uhr auf dem Parkplatz beim Sportplatz abstellte. Weiterhin ist anzunehmen, dass die Person mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und dadurch die Reifen beschädigte. Spuren, die darauf hindeuten, konnten in der Preußenstraße in Höhe eines Autohauses festgestellt werden (Reifenrückstände/Reifenteile). Die Polizei bittet Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 02.03.2019,18:45 Uhr, und 03.03.2019, 09:30 Uhr, ein solches Fahrzeug - wahrscheinlich im Stadtnorden - aufgefallen ist, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden. Auffällig an dem Fahrzeug ist ein großer Aufkleber (weißes Kreuz) auf der Motorhaube sowie ein weißer Schriftzug, der rechtsseitig an der Windschutzscheibe angebracht ist.

