POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer in Schortens

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, den 11.09.2018, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 75-jähriger PKW-Fahrer die Menkestraße in Schortens in südliche Richtung. Beim Abbiegen nach rechts in die Elsa-Brandström-Straße übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 65-jährigen Radfahrer. Beim Verhindern eines Zusammenstoßes beider Fahrzeuge stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, kehrte jedoch nach Ansprache eines Zeugen zum Unfallort zurück. Gegen den 75-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Verkehrsunfallort eingeleitet.

