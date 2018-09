POL-WHV: Polizei überprüft mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher und stellt Gegenstände sicher (FOTO), die aus Aufbrüchen stammen könnten - Geschädigte und Zeugen zur Aufklärung gesucht

Wilhelmshaven (ots) - Am 24.08.2018 konnte die Polizei eine Person feststellen, die sich an Pkw zu schaffen machte.

Die Person machte sich an dem frühen Freitagmorgen in der Kieler Straße in Wilhelmshaven an dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Die Polizei geht davon aus, dass die Person überprüft hat, ob die Pkw verschlossen sind.

Der somit in den Fokus geratene Tatverdächtige führte auch Gegenstände mit sich, die aus Aufbrüchen stammen könnten.

Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um mutmaßliches Diebesgut, das bislang keinen Straftaten zugeordnet werden konnte. Es handelt sich um eine türkisfarbene Bluetooth-Box, ein Radio mit CD-Schacht und einer USB-Buchse, sowie einen größeren Mercedes-Stern (Durchmesser ca. 16 cm), s. FOTO.

Ein bisheriger Zeugenaufruf ergab bislang keine erfolgreiche Resonanz aus der Bevölkerung, so dass sich die Polizei durch die Veröffentlichung des Bildes Hinweise erhofft, die zur Aufklärung führen könnten.

Die Polizei bittet daher mögliche Geschädigte bzw. Zeugen, die Angaben zu der Herkunft der Gegenstände machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

