POL-WHV: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kraftrades und eines Pkw in Zetel

Wilhelmshaven (ots) - zetel. Am späten Sonntagnachmittag, 09.09.2018, befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Moormerland die B 437. Zeitgleich fuhr eine 38-jährige Frau aus Zetel mit ihrem Pkw über die Straße Alte Bahnlinie an die B 437 heran, in der Absicht in diese einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den bevorrechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

