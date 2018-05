POL-WHV: Einbruch in eine Bäckereifiliale im Wangerland - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wilhelmshaven (ots) - wangerland-horumersiel. In der Nacht vom 03. auf den 04.05. 2018 kam es in der Goldstraße in Horumersiel, erneut zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale.

Die unbekannten Täter hebelten ein Seitenfenster des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Bevölkerung wird in diesem Zusammenhang gebeten, Hinweise oder Beobachtungen an das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell