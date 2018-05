POL-WHV: Erneuter Einbruch in ein Möbelhaus in Wilhelmshaven - und wieder hatten es die Täter auf einen Kaffeevollautomaten abgesehen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 30.04.-02.05.2018, die Tür eines Möbelhauses in der Peterstraße auf. Zuletzt kam es dort in der Zeit vom 21.-23.04.2018 zu einem Einbruch.

Auch bei dieser Tat entwendeten die Täter einen Kaffeevollautomaten. Erst am 11.04. hatten Täter aus einem Bistro am Börsenplatz einen Kaffeevollautomaten entwendet, der mit einem Kinderbuggy abtransportiert wurde. Die Ermittler prüfen derzeit einen möglichen Zusammenhang.

Da auch dieser Abtransport unter Umständen aufgefallen sein könnte, bittet die Polizei Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

