Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Firmeneinbrüche im Gewerbegebiet Tweelbäke +++

Oldenburg (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in zwei Firmengebäude an der Gerhard-Stalling-Straße eingestiegen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, zerschlugen die Diebe zunächst die Terrassentür eines Bürogebäudes und durchwühlten sämtliche Räume nach Wertsachen. Bei einem Nachbargebäude hebelten die Täter ein Fenstergitter auf und gelangten auf diese Weise ebenfalls in einen Bürotrakt.

Die Unbekannten flüchteten nach der Tat mit Mobiltelefonen und Computern im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (845600, 845819)

