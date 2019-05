Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit 6 leicht verletzten Personen

Oldenburg (ots)

Am 17.05.2019 befährt eine 22 jährige PKW-Fahrerin gegen 18:25 Uhr in 26188 Edewecht den Bachmannsweg in Richtung B 401. Außerhalb geschlossener Ortschaften setzt sie zum Überholen eines vorausfahrenden PKW an. Dessen 32 jähriger Fahrer will jedoch seinerseits nach links in den Settjeweg abbiegen. Es kommt zum Zusammenstoß der PKW. Beide Insassen des überholenden PKW sowie die vier Insassen des abbiegenden PKW (darunter zwei Kinder im Alter von 2 und 6 Jahren) werden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell