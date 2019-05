Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Einbruch in Fehn-Apotheke Augustfehn

Oldenburg (ots)

Am 13.05.2019, von 23.20 bis 23:45 Uhr versuchten 3 unbekannte junge Männer in die Fehnapotheke Augustfehn, Mühlenstraße, einzubrechen. Dabei beschädigten sie 3 Fenster massiv, verließen den Tatort aber letztlich ohne Beute in Richtung Hauptstraße. In dem Zusammenhang wird um Hinweise gebeten: Wer hat die Täter im Tatzeitraum beobachtet und kann weitere Informationen zu den Personen oder Fahrzeugen geben? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Westerstede (04488-8330) oder an die Polizeistation Apen (04489-1439).

