Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++7-jähriger rollt mit Trettraktor vor Transporter++

Oldenburg (ots)

Am 18.02.2019, 16:04 Uhr, kommt es in Rastede, Hirschtorweg, zum Zusammenstoß eines sieben jährigen Jungen mit einem Transporter. Der Junge rollt mit seinem Trettraktor von der Hofeinfahrt auf die Straße. Die dort herannahende 43-Jährige Fahrerin aus Rastede erfasst trotz sofortiger Vollbremsung den Jungen frontal. Bei dem Aufprall erleidet der Junge Kopfverletzungen. Die alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgt den Verletzten. Er wird zur Untersuchung und Behandlung in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht.Die Fahrerin des Kraftfahrzeugs erleidet einen Schock. Die Polizei führt die erforderlichen Unfallermittlungen durch.

