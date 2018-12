POL-OL: Erneuter Einbruch in Happy-Shop

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, 6. Dezember 2018, in der Zeit von 02.05 - 02.30 Uhr ist es erneut zu einem Blitzeinbruch in den Happy-Shop in Rastede/OT Hahn-Lehmden, Wilhelmhavener Str., gekommen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen haben mehrere maskierte Täter die Eingangstür aufgehebelt und innerhalb kürzester Zeit aus dem Verkaufsraum Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bad Zwischenahn zu wenden (1459021).

