POL-OL: ++Verkehrsunfall++

Oldenburg (ots) - ++Verkehrsunfall++ Am frühen Dienstagnachmittag kommt es an der Einmündung Westersteder Straße / Wilbrooksmoor zu einem Verkehrsunfall. Eine 49jährige Pick-Up-Fahrerin will von der Straße Wilbrooksmoor nach links auf die Westersteder Straße aufbiegen. Von links, aus Bad Zwischenahn kommend in Richtung Westerstede, befährt ein Fahrschulwagen mit 16jährigem Fahrschüler und 43jährigem Fahrlehrer die Straße. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß. Der Fahrschüler und sein Fahrlehrer werden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

