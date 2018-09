POL-OL: ++Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer++

Oldenburg (ots) - ++Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer++ Am 09.08.18, gegen 13.25 h, ereignet sich in Wiefelstede ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer aus Varel befährt zunächst ordnungsgemäß den Radweg der Kortebrügger Straße in Richtung Wiefelstede. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, überquert er plötzlich die Straße und wird vom nachfolgenden Pkw eines 23-jährigen Wiefelsteders erfasst. Der Radfahrer wird schwerverletzt, unter anderem mit Kopfverletzungen, in ein Krankenhaus verbracht. Ein Fahrradhelm wurde nicht getragen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelmes schwerere Verletzungen vermeiden kann.

