Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Partyservice in der Gemeinde Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in der Gemeinde Ganderkesee in die Räumlichkeiten eines Partyservice und Imbissbetriebs eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht.

In der Zeit von Samstag, 26. November 2022, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 27. November 2022, 07:00 Uhr, schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Lagerraum des Betriebs, der sich in der Elmeloher Straße befindet. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell