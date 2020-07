Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Erinnerung zur Fahrradcodierung in Ganderkesee am 4. August 2020

Delmenhorst (ots)

Die Polizeistation Ganderkesee bietet am 4. August 2020 in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr, Fahrradcodierungen an.

Um die Hygienemaßnahmen leichter beachten zu können, wäre es hilfreich, wenn nicht alle Interessenten gemeinsam um 15:00 Uhr erscheinen, sondern sich der Besuch auf den gesamten Zeitraum verteilt.

Bitte bedenken Sie, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Zudem ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wünschenswert, aber grundsätzlich freiwillig. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt.

Weitere Fahrradcodierungen finden am 1. September und am 6. Oktober in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr statt.

Die Polizei Ganderkesee freut sich auf Ihren Besuch.

