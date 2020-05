Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein grauer Dacia Sandero ist im Hundertster Weg in Delmenhorst beschädigt worden.

Der Pkw wurde am Sonntag, 24. Mai 2020, um 21:00 Uhr, auf dem frei befahrbaren Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Hundertster Weg abgestellt. Als der Fahrzeugnutzer am Montag, 25. Mai 2020, gegen 13:30 Uhr, zum Dacia zurückkehrte, musste er Schäden an der hinteren, linken Fahrzeugseite feststellen. Die Schäden wurden vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch den Fahrer eines anderen Fahrzeugs verursacht, der sich im Anschluss vom Unfallort entfernte. Die Höhe des Schadens wurde mit 1.500 Euro angegeben.

Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (577157).

