Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in der Görlitzer Straße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Montag, 27. Januar 2020, 11:30 Uhr, bis Dienstag, 28. Januar 2020, 8:00 Uhr, einen in der Görlitzer Straße abgestellten VW Golf.

Der schwarze Golf, der am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1 stand, wurde entlang der Fahrerseite vermutlich beim Rangieren und Einparken in eine Parklücke beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens am linken Außenspiegel und an beiden linken Fahrzeugtüren ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00121010).

