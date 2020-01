Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Schreibwarengeschäft in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Neujahrsnacht, 01. Januar 2020, gewaltsam in ein Schreibwarengeschäft in der Elmeloher Straße ein.

Mit einem Gullydeckel warfen sie die Schaufensterscheibe ein und entwendeten aus den Geschäftsräumen eine größere Menge Zigaretten. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die in der Neujahrsnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (00002482).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell