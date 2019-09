Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht im Bereich Brake/Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle hat ein 29-jähriger Fahrer eines Transporters am Dienstag, 24. September 2019, gegen 20:30 Uhr im Bereich Ovelgönne verursacht.

Zunächst war der 29-Jährige aus Polen auf der B211 aus Richtung Brake kommend in Fahrtrichtung Oldenburg unterwegs. Ebenfalls mit einem Pkw in diese Richtung unterwegs war ein 37-Jähriger aus Ovelgönne. Dabei fuhr er hinter dem Transporter.

Etwa zwei Kilometer hinter der sogenannten "Schwetmann-Kreuzung" scherte der 37-Jährige aus, um den Transporter zu überholen. Als sich dieser in Höhe des Transporters befand, scherte plötzlich auch dieser nach links aus, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 37-Jährige scherte danach wieder hinter dem Transporter ein.

Obwohl der Ovelgönner mehrfach nach dem Zusammenstoß mittels Lichthupe auf sich aufmerksam machte, setzte der Transporterfahrer zunächst seine Fahrt fort.

Dem Ovelgönner gelang es allerdings, den Transporterfahrer auf einem Tankstellengelände zur Rede zu stellen, nachdem dieser auf das Gelände abbog. Trotz Ansprache reagierte der Fahrer nicht und setzte ohne Personalienangabe seine Fahrt in Richtung Oldenburg fort.

Zu diesem Zeitpunkt war der 37-Jährige mit seinem Pkw vor dem Transporter auf der B211 in Richtung Oldenburg unterwegs. Der Transporter setzte in Höhe Loyermoor abermals zu einem Überholmanöver an. Als er sich in Höhe des Pkws des Ovelgönners befand, scherte er plötzlich wieder nach rechts ein, wobei es erneut zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Der Transporter konnte wenige Zeit später im Bereich Rastede durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC und Amphetamin.

Dem Transporterfahrer musste eine Blutprobe entnommen werden. Des Weiteren wurde der Führerschein einbehalten.

Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung des Transporters konnte noch eine geringe Menge Marihuana bei dem 29-Jährigen aufgefunden werden.

Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

