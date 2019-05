Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Dünsen +++ Unfallbeteiligte alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 08. Mai 2019, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Pkw und einem Traktor mit angehängtem Pflanzgerät auf der Straße "Im langen Tal" in Dünsen.

Der 61-jährige Traktorfahrer war in Richtung Dünsen unterwegs. Zeitgleich war eine 59-Jährige mit ihrem Pkw in Richtung Groß Ippener unterwegs. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem landwirtschaftlichen Aufbau am Traktor.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 59-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Der 59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

