Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsereignis in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 16. April 2019, 21:35 Uhr, in der Nähe eines Verbrauchermarktes in der Straße 'Huntetor' in Wildeshausen ereignet hat.

Ein 31-jähriger Mann aus Dötlingen erschien gegen 22:30 Uhr auf der Polizeidienststelle in Wildeshausen und gab an, dass ein Pkw auf ihn zugefahren sei und ihn so zu einem Ausweichmanöver gezwungen habe, durch das er zu Fall kam.

Als Unfallörtlichkeit beschrieb er die Ausfahrt des Parkplatzes vom Verbrauchermarkt. Verursachendes Fahrzeug soll ein Pkw mit Leiter auf dem Dach gewesen sein.

Der 31-Jährige blieb unverletzt, an seinem Fahrrad, einem Damenrad, entstanden geringe Schäden.

Zeugen, die einen Beinahe-Unfall oder den Sturz des Radfahrers beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (449749).

