Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Brake +++ Verkehrsbehinderungen

Delmenhorst (ots)

Stau entstand am Montag, 01. April 2019, 07:10 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf der B212 in Brake.

Ein 61-jähriger Mann aus Hude befuhr mit seinem Opel die B212 von Elsfleth in Richtung Nordenham. An der Ampelkreuzung zur B211 musste er halten. Beim Wiederanfahren in Richtung Nordenham geriet er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links in den Gegenverkehr, kollidierte dort mit einem stehenden Kleintransporter eines 22-Jährigen aus Nordenham und kam schließlich von der Fahrbahn ab. Der Opel kam links neben der Fahrbahn in einem wasserführenden Graben zum Stehen.

Der 61-Jährige wurde von Zeugen aus seinem Fahrzeug geholt, blieb aber unverletzt. Er wurde aufgrund seines Unwohlseins zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Die entstandenen Schäden an beiden Fahrzeugen wurden auf 3.000 Euro beziffert. Der Opel musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden.

Ein Fahrstreifen der B212 musste zeitweise gesperrt werden, was im Berufsverkehr zu Behinderungen führte.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell