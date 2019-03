Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl von Bargeld in Supermarkt in Tungeln +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, 20. März 2019, gegen 19:00 Uhr, Bargeld in einem Supermarkt in der Hunoldstraße in Tungeln entwendet.

Der Mann befand sich im Kassenbereich und griff plötzlich in die geöffnete Ladenkasse. Dabei konnte er Bargeld in unbekannter Höhe an sich nehmen. Im Anschluss flüchtete er aus dem Supermarkt und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin beschrieb den Täter als ungefähr 30-jährigen Mann, der mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet war.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04407/923-115 bei der Polizei in Wardenburg zu melden (334854).

